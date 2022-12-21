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Верон: Месси опережает Роналду и на одном уровне с Марадоной

Аргентинец похвалил своего соотечественника.
Сегодня, 21:25
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Бывший полузащитник сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон высказался о действующем капитане команды Лионеле Месси.

"У него невероятные достижения в футболе, и он заслужил такой финал карьеры. Он оставляет большое наследие. Вопрос в том, что будет со сборной после его ухода. Ситуация будет очень тяжелой. То, что было с Марадоной, происходит и с Месси.

И Месси, и Марадона выжали из своих карьер почти максимум, и я думаю, что они на одном уровне, поскольку оба выиграли чемпионат мира. Но история Марадоны уйдет в тень после того, чего добился Месси.

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Люди продолжат спорить на этот счет, но я думаю, что Месси опережает Криштиану Роналду, не говоря уже о современных и прежних игроках среднего уровня. Теперь нет никаких сомнений в том, что Лео на шаг впереди", – заявил Верон в интервью Marca.

Напомним, Месси на ЧМ-2022 в Катаре забил 7 голов и отдал 3 ассиста, получив звание лучшего игрока турнира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

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