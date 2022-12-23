АПЛ признала, что VAR допустил шесть ошибок в этом сезоне

При этом VAR не вмешался в игру столько же раз, когда это было необходимо.

В этом сезоне видеассистенты арбитров Английской Премьер-лиги допустили шесть неправильных вмешательств, а 42 случая были признаны правильными комиссией по инцидентам в ключевых матчах, передает Sky Sports.

Сообщается, то одна из шести ошибок включает незасчитанный гол Габриэля Мартинелли в проигранном Арсеналом матче Манчестер Юнайтед в сентябре.

Гол бразильца на 12-й минуте был отменен после того, как рефери Пол Тирни получил подсказку от VAR, что ему стоит посмотреть повтор. После этого Тирни отменил гол из-за нарушения правил Мартином Эдегором на Кристиане Эриксене, что привело к голу.

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Независимая комиссия также пришла к выводу, что арбитры на VAR не вмешались в шести случаях, когда это было необходимо.