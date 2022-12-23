iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

АПЛ признала, что VAR допустил шесть ошибок в этом сезоне

При этом VAR не вмешался в игру столько же раз, когда это было необходимо.
Сегодня, 15:28
ВАР на матче Лидс - Арсенал / Getty Images
ВАР на матче Лидс - Арсенал / Getty Images

В этом сезоне видеассистенты арбитров Английской Премьер-лиги допустили шесть неправильных вмешательств, а 42 случая были признаны правильными комиссией по инцидентам в ключевых матчах, передает Sky Sports.

Сообщается, то одна из шести ошибок включает незасчитанный гол Габриэля Мартинелли в проигранном Арсеналом матче Манчестер Юнайтед в сентябре.

Гол бразильца на 12-й минуте был отменен после того, как рефери Пол Тирни получил подсказку от VAR, что ему стоит посмотреть повтор. После этого Тирни отменил гол из-за нарушения правил Мартином Эдегором на Кристиане Эриксене, что привело к голу.

Читай также: ФИФА начала расследование того, как известный шеф-повар попал на поле после финала ЧМ-2022

Независимая комиссия также пришла к выводу, что арбитры на VAR не вмешались в шести случаях, когда это было необходимо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ

Статьи по теме

Челси договорился о трансфере нападающего из норвежского чемпионата Челси договорился о трансфере нападающего из норвежского чемпионата
Прогноз сезона АПЛ от суперкомпьютера: борьба Ман Сити и Арсенала, Ньюкасл выше Челси и МЮ Прогноз сезона АПЛ от суперкомпьютера: борьба Ман Сити и Арсенала, Ньюкасл выше Челси и МЮ
"Скучающий" Холанд в одиночестве готовится к возвращению АПЛ "Скучающий" Холанд в одиночестве готовится к возвращению АПЛ
Игрок Челси пропустит остаток сезона из-за тяжелейшей травмы Игрок Челси пропустит остаток сезона из-за тяжелейшей травмы
Помочь журналистам

Видео

ТОП-5 моментов игрового дня НБА: Кузма разобрался с обороной Юты, Кисперт забросил баззер-битер с логотипа
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: Кузма разобрался с обороной Юты, Кисперт забросил баззер-битер с логотипа

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Ястремская покинула ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина - триумфатор мундиаля, Франция заработала серебро
просмотров

Последние новости

ЧМ-202219:03
Фанат сделал татуировку с изображением одного из самых памятных моментов ЧМ-2022
Европа18:52
Стало известно, когда Канте сможет вернуться на поле
НБА18:25
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: Кузма разобрался с обороной Юты, Кисперт забросил баззер-битер с логотипа
Европа18:15
Клопп возмутился, что на игре Ливерпуля и Манчестер Сити не использовался VAR
Европа18:14
35-летний Матюиди объявил о завершении карьеры
Европа17:37
Гвардиола: Де Брюйне запомнят как одного из величайших игроков в истории Манчестер Сити
Европа17:36
Мбаппе стал самым дорогим игроком по версии Transfermarkt
ЧМ-202217:13
ФИФА объявила автора лучшего гола чемпионата мира-2022
ЧМ-202216:53
"Сложно было смотреть": игрок сборной Италии рассказал о ЧМ-2022
Европа16:22
ПСЖ интересуется хавбеком Манчестер Юнайтед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK