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Каррагер уверен, что Ливерпулю нужно не менее 250 млн фунтов на трансферы

Только вот у клуба нет таких денег.
Вчера, 21:50
Джейми Каррагер / Getty Images
Джейми Каррагер / Getty Images

Экс-защитник Ливерпуля Джейми Каррагер уверен, что клубу нужно будет потратить не менее 250 млн фунтов летом, чтобы не отставать от конкурентов.

Также англичанин сказал, что думает, что Клопп уже обратился к руководству клуба, чтобы они дали ему денег, если они до сих пор нацелены на результат.

"Я думаю, нет никаких сомнений в том, что Юрген Клопп сказал владельцам Ливерпуля: Мне нужно 200-250 млн фунтов на расходы летом.Звучит как запредельное число, но именно столько потратили Манчестер Юнайтед и Челси прошлым летом", - приводит слова Джейми Sky Sports.

Также Каррагер подчеркнул, что за все время Юргена Клоппа в Ливерпуле его владельцы лишь раз дали немцу достаточно денег на проведение трансферной кампании. Это произошло после первого финала Лиги Чемпионов. Но, по мнению Джейми, на самом деле у клуба нет таких денег, поэтому владельцам нужно срочно искать инвесторов.

Напомним, что уже зимой "мерсисайдцы" намерены усилить центр поля. Одна из главных опций – Софьян Амрабат.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Джейми Каррагер

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