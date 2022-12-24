Тен Хаг доволен продлением контрактов с рядом игроков

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг прокомментировал продление контрактов с Диогу Далотом, Фредом, Маркусом Рэшфордом и Люком Шоу

"Мы рады, потому что команда движется в правильном направлении, и эти игроки внесли огромный вклад в это. Мы хотим развиваться, хотим поддерживать этих футболистов. И хотим, чтобы они участвовали в процессе.

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Вот почему мы пришли к этим решениям. И я уверен, что они правильные. Мы хотим построить команду на будущее, на долгие годы, и эти игроки должны быть ее частью", – сказал тен Хаг в интервью клубному сайту.

Первый матч чемпионата Англии после перерыва на ЧМ-2022 Манчестер Юнайтед проведет 27 декабря, когда на Олд Траффорд приедет аутсайдер АПЛ Ноттингем Форест.