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Тен Хаг доволен продлением контрактов с рядом игроков

Нидерландец уверен, что клуб движется в правильном направлении.
Сегодня, 14:52
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг прокомментировал продление контрактов с Диогу Далотом, Фредом, Маркусом Рэшфордом и Люком Шоу

"Мы рады, потому что команда движется в правильном направлении, и эти игроки внесли огромный вклад в это. Мы хотим развиваться, хотим поддерживать этих футболистов. И хотим, чтобы они участвовали в процессе.

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Вот почему мы пришли к этим решениям. И я уверен, что они правильные. Мы хотим построить команду на будущее, на долгие годы, и эти игроки должны быть ее частью", – сказал тен Хаг в интервью клубному сайту.

Первый матч чемпионата Англии после перерыва на ЧМ-2022 Манчестер Юнайтед проведет 27 декабря, когда на Олд Траффорд приедет аутсайдер АПЛ Ноттингем Форест.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

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