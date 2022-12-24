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Манчестер Юнайтед определился с судьбой Рэшфорда

Англичанину предложат новый долгосрочный контракт.
Сегодня, 11:51
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Манчестер Юнайтед предложит форварду Маркусу Рэшфорду новый договор. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Главный тренер клуба Эрик тен Хаг высоко ценит 25-летнего англичанина и хочет, чтобы футболист остался любой ценой. Нидерландский специалист считает Рэшфорда важной частью своего проекта в Манчестер Юнайтед.

В ближайшее время представители клуба встретятся с представителями игрока, чтобы детально обсудить условия дальнейшего сотрудничества.

В текущем сезоне на счету Рэшфорда 4 гола и 2 ассиста в 14 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Тен Хаг хочет сохранить игроков Манчестер Юнайтед, у которых вскоре завершится контракт.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Маркус Рэшфорд

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