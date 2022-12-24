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Педри: Месси – лучший в истории, он заслужил победу на чемпионате мира

Испанец счастлив, что его товарищ выиграл турнир.
Сегодня, 16:53
Месси и Педри / Getty Images
Месси и Педри / Getty Images

Хавбек Барселоны и сборной Испании Педри считает нападающего Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

"Для меня он лучший игрок в истории. О нем мало что можно сказать, потому что все уже сказано.

Я всегда говорил, что если у Испании не получится взять чемпионат мира, пусть это сделают Аргентина и Месси.

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Лео заслужил. Кроме того, он футболист, с которым я играл", – сказал Педри в интервью Catalunya Radio.

Напомним, помимо победы на ЧМ-2022 в Катаре Месси также стал лучшим игроком турнира. На счету 35-летнего аргентинца 7 голов и 3 ассиста в 7 матчах мундиаля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат мира Лионель Месси Педри

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