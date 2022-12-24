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Сунесс: Месси не нужно было выигрывать чемпионат мира, чтобы считаться величайшим

Аргентинец удостоился похвалы от легенды шотландского футбола.
Сегодня, 10:25
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Бывший тренер и футболист Ливерпуля Грэм Сунесс считает нападающего ПСЖ и сборной Аргентины Лионеля Месси величайшим футболистом в истории.

"Месси не нужно было выигрывать чемпионат мира, чтобы считаться величайшим игроком всех времен. Даже если бы Аргентина проиграла в финале или не вышла из группы, он все равно остался бы лучшим.

Я видел, как Месси заставлял топовых защитников выглядеть так, будто у них переплетены шнурки. Казалось, они попали во вращающуюся дверь и не знали, что с ним делать.

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Дело не в том, что он не смог выйти на более высокий уровень на чемпионатах мира, он делал это против тех же игроков в Лиге чемпионов каждую неделю. Несмотря на это, я рад за него.

Я смотрел на Аргентину после матча, и все – сотрудники, игроки – были в слезах. Только один человек не был подавлен эмоциями – Месси. Кажется, у него по венам течет ледяная вода. 

Причина, по которой я считаю его величайшим в истории, заключается в его долголетии и стабильности", – сказал Сунесс в интервью Daily Mail.

Напомним, помимо победы на ЧМ-2022 в Катаре Месси также стал лучшим игроком турнира. На счету 35-летнего аргентинца 7 голов и 3 ассиста в 7 матчах мундиаля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат мира Лионель Месси Грэм Сунесс

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