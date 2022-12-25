Гризманн отказался от отпуска и вернулся к тренировкам с Атлетико

Несмотря на то, что чемпионат мира в Катаре завершился всего неделю назад, финалист мундиаля Антуан Гризманн уже готовится к возобновлению испанской Ла Лиги.

Как сообщает Football Espana, 31-летний француз решил досрочно завершить свой заслуженный отпуск после ЧМ-2022, чтобы присоединиться к тренировкам в составе мадридского Атлетико.

Матч чемпионата Испании против Эльче состоится в четверг, 29 декабря. Это будет вторая официальная игра "матрасников" после возобновления клубного футбола. Ранее команда Диего Симеоне в 1/32 финала кубка Испании одолела Арентейро из четвертого дивизиона.

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Антуан Гризманн провел все матчи французской сборной на чемпионате мира-2022. В семи матчах турнира он отметился тремя голевыми передачами. Гризманн также считался одним из лучших футболистов в составе "Les Bleus"