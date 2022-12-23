Симеоне одержал победу в своем 600-м матче во главе Атлетико

Примечательно, что его назначение на пост тренера "матрасников" состоялось ровно 11 лет назад.

В рамках 1/32 финала кубка Испании мадридский Атлетико справился с Арентейро из четвертого дивизиона, обыграв оппонента со счетом 3:1.

Несмотря на статус соперника, данная встреча была по-настоящему особенной для главного тренера "рохибланкос" Диего Симеоне.

Матч против Арентейро стал для 52-летнего аргентинца 600-м во главе мадридского клуба.

Симеоне занял пост тренера Атлетико 23 декабря 2011 года. С того момента он дважды привел столичную команду к чемпионству (2014, 2021) и по разу выиграл кубок (2013) и Суперкубок (2014) Испании.

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Он также дважды выигрывал Лигу Европы (2012, 2018) и Суперкубок УЕФА (2012, 2018). К тому же на его счету два финала Лиги чемпионов (2014, 2016).