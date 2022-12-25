Кассано: Между Месси и Марадоной пропасть

Бывший нападающий Сампдории и сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением об игре Лионеля Месси.

"Я рад за него, потому что очень сильно уважаю его как футболиста и считаю его, как уже тысячу раз говорил, величайшим в истории футбола.

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Таких игроков никогда больше не будет, таких игроков никогда и не было. Между ним и Марадоной пропасть, Лионель уникален и неповторим", – заявил Кассано в интервью Mondo Napoli.

Напомним, помимо победы на ЧМ-2022 в Катаре Месси также стал лучшим игроком турнира. На счету 35-летнего аргентинца 7 голов и 3 ассиста в 7 матчах мундиаля.