Левандовски: У Золотого мяча-2023 уже есть обладатель

Форвард Барселоны даже не надеется побороться за престижную награду от французского журнала France Football.

Роберт Левандовски не получил свой Золотой мяч после оформления требла в составе Баварии в 2020 году, так как тогда церемония награждения была отменена из-за пандемии коронавируса.

В следующем году он занял второе место, уступив награду Лионелю Месси, завоевавшему свой седьмой Золотой мяч. По мнению 35-летнего поляка, в 2023 году новоиспеченный чемпион мира заберет очередной ЗМ.

"Думаю, у Золотого мяча-2023 уже есть обладатель", - цитирует Роберта Mundo Deportivo. "Может быть, есть еще один игрок, который выступает за тот же клуб. Но есть только один чемпионат мира и именно победа на нем станет решающим фактором при выборе обладателя Золотого мяча этого сезона".

"Лео сейчас точно на вершине благодаря тому, чего он достиг, благодаря тому, что это для него значит. Теперь он может наслаждаться этим".

Ранее Роберт Левандовски получил награду, которую вручают лишь раз в карьере и только при определенных условиях. Причем Лионель Месси не может похвастаться данным трофеем.