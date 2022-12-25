iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Левандовски: У Золотого мяча-2023 уже есть обладатель

Форвард Барселоны даже не надеется побороться за престижную награду от французского журнала France Football.
Сегодня, 15:38
Лионель Месси и Роберт Левандовски / Getty Images
Лионель Месси и Роберт Левандовски / Getty Images

Роберт Левандовски не получил свой Золотой мяч после оформления требла в составе Баварии в 2020 году, так как тогда церемония награждения была отменена из-за пандемии коронавируса.

В следующем году он занял второе место, уступив награду Лионелю Месси, завоевавшему свой седьмой Золотой мяч. По мнению 35-летнего поляка, в 2023 году новоиспеченный чемпион мира заберет очередной ЗМ.

"Думаю, у Золотого мяча-2023 уже есть обладатель", - цитирует Роберта Mundo Deportivo. "Может быть, есть еще один игрок, который выступает за тот же клуб. Но есть только один чемпионат мира и именно победа на нем станет решающим фактором при выборе обладателя Золотого мяча этого сезона".

"Лео сейчас точно на вершине благодаря тому, чего он достиг, благодаря тому, что это для него значит. Теперь он может наслаждаться этим".

Ранее Роберт Левандовски получил награду, которую вручают лишь раз в карьере и только при определенных условиях. Причем Лионель Месси не может похвастаться данным трофеем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Золотой мяч Лионель Месси Роберт Левандовски

Статьи по теме

Педри: Месси – лучший в истории, он заслужил победу на чемпионате мира Педри: Месси – лучший в истории, он заслужил победу на чемпионате мира
Фанаты Реала разочарованы женой Лунина за мэм с Месси Фанаты Реала разочарованы женой Лунина за мэм с Месси
Дель Боске: Месси – лучший игрок, что я видел Дель Боске: Месси – лучший игрок, что я видел
Сунесс: Месси не нужно было выигрывать чемпионат мира, чтобы считаться величайшим Сунесс: Месси не нужно было выигрывать чемпионат мира, чтобы считаться величайшим
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Тайриз Халибертон и Демар Дерозан возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Тайриз Халибертон и Демар Дерозан возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Ястремская покинула ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина - триумфатор мундиаля, Франция заработала серебро
просмотров

Последние новости

Европа16:23
Эвертон может разорвать арендное соглашение с конкурентом Миколенко
Украина16:17
Лобановский попал в ТОП-25 лучших тренеров в истории футбола по версии 90min
Европа15:53
Арсенал близок к продлению контракта с футболистом группы атаки
Европа15:38
Левандовски: У Золотого мяча-2023 уже есть обладатель
Европа15:18
Один из героев сборной Аргентины на ЧМ-2022 может сменить клубную прописку
НБА15:18
Яннис стал персонажем популярной компьютерной игры
Бокс14:58
"Я возвращаюсь": Гвоздик сделал громкое заявление о возобновлении карьеры
Бокс14:31
Титульный бой Чарло с Цзю сорвался из-за перелома руки у абсолютного чемпиона
Европа14:28
Гризманн отказался от отпуска и вернулся к тренировкам с Атлетико
Бокс13:54
"Ужасно выглядел": Джойса удивил выбор обязательного претендента на пояс Усика
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK