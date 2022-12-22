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След в истории футбола: Левандовски стал обладателем новой награды

Поляк получил награду, присуждаемую всего раз за карьеру и при определенных условиях.
Сегодня, 18:21
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски

Нападающий Барселоны и сборной Польши Роберт Левандовски удостоился чести получить Golden Foot 2022.

Это ежегодная международная награда, присуждаемая игроку 28 лет и старше, победившему в голосовании среди журналистов. Ее получает футболист, который отметился высокими спортивными успехами как индивидуально, так и командно.

О своем новом достижении 34-летний форвард поделился у себя в Instagram.

"Что за вечер! Это была честь получить награду от Принца Монако Альбера II", - подписал свой пост Роберт.

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Отпечаток стопы Левандовски появится на специальной аллее в Монако. Напомним, что в 2005 году лауреатом данной премии стал Андрей Шевченко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Роберт Левандовски

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