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Клопп высказался о трансферной цели Ливерпуля

Наставник Ливерпуля отвесил пару комплиментов Джуду Беллингему.
Сегодня, 10:24
Джуд Беллингем
Джуд Беллингем

Главный тренер Ливерпуля Юргена Клоппа провел пресс-конференцию накануне матча против Астон Виллы в АПЛ.

Один из журналистов попросил немца прокомментировать интерес "красных" к Джуду Беллингему и охарактеризовать его как игрока.

Клопп отметил небывалую зрелость в игре англичанина.

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"Если вы встретите кого-то, кто не имеет понятия о футболе или кто немного знает о нем, или просто не смотрел матчи некоторое время, то можете спросить у него: "Как вы думаете, сколько лет Джуду Беллингему?". Я не думаю, что кто-то даже приблизительно угадает его возраст в таком случае. Они скажут, что ему 28 или 29 лет, не меньше, потому что он играет в очень зрелый футбол.

Он провел исключительный для себя чемпионат мира. Совершенно удивительный. Со всеми способностями, которые у него есть, и теми вещами, которые он может улучшить, чтобы описать его, я бы сказал, что тому, что он уже может делать, другим трудно научиться, а то, что он может улучшить, ему будет легко овладеть.

Так что да, он действительно хороший игрок. Что я могу еще здесь добавить? У меня такое мнение об этом в течение последних двух-трех лет после того, как он совершил прорыв в Дортмунде.

Все уже узнали, насколько хорошим игроком является Беллингем, но я не знаю, что будет иметь значение для его денежной оценки. Я действительно считаю, что если мы все хотим сделать ему добрую услугу, то не будем много говорить о деньгах. Я имею в виду это с точки зрения Англии, как его родины. Не создавайте никаких препятствий в его развитии", - заявил немецкий специалист.

 


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