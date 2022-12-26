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Футбол

Ювентус, Ньюкасл и Боруссия Дортмунд интересуются испанским талантом

Иван Фреснеда привлек внимание целого ряда европейских клубов.
Сегодня, 12:46
Иван Фреснеда
Иван Фреснеда

Юный испанский игрок Иван Фреснеда заставил множество европейских клубов выстроится в очередь за ним.

Ювентус, Ньюкасл и Боруссия Дортмунд уже этой зимой намерены заполучить 18-летнего центрального защитника.

Также отмечается, что в услугах Фреснеды заинтересованы ряд команд чемпионата Англии.

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Футболист является воспитанником Реала, но не сыграл за "сливочных" ни одной встречи. Сейчас он играет за Вальядолид.

В составе аутсайдера чемпионата Испании Фреснеда провел семь матчей в текущем розыгрыше Ла Лиги.


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