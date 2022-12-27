Аньелли отрицает все обвинения в собственный адрес

Экс-руководитель Ювентуса Андреа Аньелли заявил, что все обвинения в его адрес безосновательны, приводит слова функционера Reuters.

Аньелли заявил, что всегда работал только в интересах клуба и считает все свои решения абсолютно правильными.

"Я делал все возможное для достижения успехов на поле и за пределами. Ювентус был для меня превыше всего. Я убежден, что в последние годы действовал правильным образом, а обвинения против нас считаю необоснованными", - сказал Аньелли на собрании акционеров клуба.

Напомним, что Ювентус обвиняют в незаконном наращивании капитала. Федерация футбола Италия отметила, что трансферные доходы клуба выросли с 330 млн евро в 2018 году до 508 млн евро в 2020-м. Также считается, что руководство могло скрывать некоторые расходы.

Итальянскому гранду грозят различные санкции, включая дисквалификацию по еврокубкам и Серии А. А бывшее руководство клуба может вообще оказаться за решеткой.