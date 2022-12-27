35-летний Кришито решил возобновить карьеру

Итальянский левый защитник Доменико Кришито возобновил карьеру и в пятый раз подписал соглашение с Дженоа.

Кришито закончил карьеру два месяца назад, его последним клубом был Торонто. Но неожиданно решил вернуться и подписал контракт с родным Дженоа. Соглашение рассчитано до лета 2023 года.

Интересно, что Кришито возвращается в генуэзский клуб уже в пятый раз. Он начинал там карьеру, затем выступал за Ювентуса и Дженоа по очереди, а затем провел 7 лет в росии.

Также Доменико принял участие в 26 матчах в футболке сборной Италии.