Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:0: обзор матча и результат игры 27.12.2022

Во вторник, 27 декабря, в рамках 17-го тура Английской Премьер-лиги состоялся матч между Манчестер Юнайтед и Ноттингем Форестом.

Оба коллектива подходили к данной игре со значительными потерями. Если у "лесников" все проблемы были связаны с травмами, то у манкунианцев прошла эпидемия болезни: вирус подхватили Виктор Линделеф и Скотт МакТоминей. К тому же по этой же причине игру мог пропустить Харри Магуайр, но капитан все же попал в заявку.

С первых минут хозяева поля завладели инициативой, с которой они не расставались до самого финального свистка.

Первый гол встречи состоялся на 19-й минуте. Кристиан Эриксен решил не делать навес с углового. Вместо этого датчанин выполнил низовую передачу на 11-метровую отметку, куда набежал Маркус Рэшфорд, в касание пробивший по мячу. Уэйн Хеннесси только наблюдал за тем, как мяч влетал в сетку его ворот.

Всего спустя три минуты манкунианцы удвоили преимущество. Бруну Фернандеш выполнил заброс на Рэшфорда. Англичанин немного притормозил и покатил мяч в центр на Антони Марсьяля, который в тоже в одно касание пробил в противоход Хеннесси.

Во втором тайме "красные дьяволы" продолжили играть в свой футбол, не оставляя сопернику шансов на спасение.

Счет до разгромного уже в конце матча довел Фред, которому ассистировал Каземиро. Экс игрок Реала отдал передачу на соотечественника, который с левого края точно пробил в дальний угол ворот.

Команда Эрика тен Хага закрепилась на пятом месте с 29-ю очками, приблизившись к Тоттенхэму, который опережает МЮ на один балл. При этом у манкунианцев есть матч в запасе.

Ноттингем Форест остается одной из худших команд лиги: 19-е место и 13 очков.

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Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 17-го тура АПЛ

Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:0

Голы: Рэшфорд, 19, Марсьяль, 22, Фред, 87.

Владение мячом: 66% - 34%

Удары: 16 - 8

Удары в створ: 8 - 3

Фолы: 13 - 4

Атаки: 121 - 90

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Варан (Магуайр, 77), Шоу, Маласия - Каземиро, Эриксен (Фред, 77), Фернандеш - Антони (Гарначо, 65), Марсьяль (ван де Бек, 65), Рэшфорд (Эланга, 86).

Ноттингем Форест: Хеннесси - Орье (Уильямс, 74), Уоррелл, Боли, Лоди (Тоффоло, 62) - Йейтс, Фройлер, Мангала (Деннис, 63) - Джонсон, Авонии (Сарридж, 62), Лингард (О'Брайен, 53).

Предупреждения: Маласия, Эриксен, Гарначо - Мангала.