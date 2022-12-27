Никакого Рамуша или Феликса: Манчестер Юнайтед зимой рассчитывает только на арендные соглашения

Клуб не собирается сильно разбрасываться деньгами по ходу сезона, делая ставку на летнее трансферное окно.

Манчестер Юнайтед упустил Коди Гакпо, который вскоре должен подписать контракт с Ливерпулем.

Как сообщает Manchester Evening News, после летних трат в размере 225 миллионов фунтов у манкунианцев осталось не так много средств. Поэтому они решили не участвовать в гонке за Гакпо.

В связи с ограниченным бюджетом "красные дьяволы" намерены устроить новую закупку лишь будущим летом, а в данный момент они хотят найти вариант с арендой форварда.

Одним таким вариантом был Жоау Феликс из Атлетико, но англичан отпугнула большая зарплата игрока и стоимость его аренды.

Выстреливший на чемпионате мира в Катаре Гонсалу Рамуш (Бенфика) и Мохаммед Кудус (Аякс) очень нравятся главному тренеру МЮ Эрику тен Хагу, но их клубы не согласятся на аренду своих футболистов. То же самое касается и нападающего Наполи Виктора Осимхена, который будет доступен только летом.

Юнайтед рассматривает возможность вернуть на Олд Траффорд свою бывшую "семерку" Мемфиса Депая, который давно потерял место в основе Барселоны. Сообщается, что каталонцы могут отпустить 28-летнего нидерландца в аренду.