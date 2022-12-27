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Никакого Рамуша или Феликса: Манчестер Юнайтед зимой рассчитывает только на арендные соглашения

Клуб не собирается сильно разбрасываться деньгами по ходу сезона, делая ставку на летнее трансферное окно.
Сегодня, 20:07
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Манчестер Юнайтед упустил Коди Гакпо, который вскоре должен подписать контракт с Ливерпулем.

Как сообщает Manchester Evening News, после летних трат в размере 225 миллионов фунтов у манкунианцев осталось не так много средств. Поэтому они решили не участвовать в гонке за Гакпо.

В связи с ограниченным бюджетом "красные дьяволы" намерены устроить новую закупку лишь будущим летом, а в данный момент они хотят найти вариант с арендой форварда.

Одним таким вариантом был Жоау Феликс из Атлетико, но англичан отпугнула большая зарплата игрока и стоимость его аренды.

Выстреливший на чемпионате мира в Катаре Гонсалу Рамуш (Бенфика) и Мохаммед Кудус (Аякс) очень нравятся главному тренеру МЮ Эрику тен Хагу, но их клубы не согласятся на аренду своих футболистов. То же самое касается и нападающего Наполи Виктора Осимхена, который будет доступен только летом.

Юнайтед рассматривает возможность вернуть на Олд Траффорд свою бывшую "семерку" Мемфиса Депая, который давно потерял место в основе Барселоны. Сообщается, что каталонцы могут отпустить 28-летнего нидерландца в аренду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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