Роберто: Я хочу остаться в Барселоне, но клуб все еще не предложил мне новый контракт

Контракт Серхи Роберто с Барселоной подходит к концу летом 2023 года.

Несмотря на то, что главный тренер каталонцев Хави Эрнандес заявил 30-летнему испанцу, что рассчитывает на него, клуб до сих пор не начал с ним переговоры по новому соглашению.

"Я действительно хочу продлить контракт с Барселоной, и это мой приоритет. Мы пока не ведем переговоры с клубом", - цитирует игрока Фабрицио Романо.

"Хави уже сказал мне, что хочет, чтобы я остался и продолжил играть за Барселону".

#TuDiràs | 🗣️ "Vull renovar. Encara no ens hem posat a parlar amb el club però Xavi ja m'ha dit que em vol"



💥 Sergi Roberto acaba contracte al final d'aquesta temporada



🎧 Recupera l'entrevista d'aquesta nit al segon capità: https://t.co/76wBaQ8ACi pic.twitter.com/GXs8mTMqCL — Esports RAC1 (@EsportsRAC1) December 27, 2022

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В нынешнем сезоне Серхи Роберто принял участие в 12 матчах за "сине-гранатовых" во всех турнирах, записав на свой счет 2 гола и 2 результативные передачи. Он пропустил последние пять игр Барселоны из-за травмы плеча.