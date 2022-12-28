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Роберто: Я хочу остаться в Барселоне, но клуб все еще не предложил мне новый контракт

Воспитанник "сине-гранатовых" ждет, когда клуб начнет переговоры о продлении соглашения.
Сегодня, 00:54
Серхи Роберто / Getty Images
Серхи Роберто / Getty Images

Контракт Серхи Роберто с Барселоной подходит к концу летом 2023 года.

Несмотря на то, что главный тренер каталонцев Хави Эрнандес заявил 30-летнему испанцу, что рассчитывает на него, клуб до сих пор не начал с ним переговоры по новому соглашению.

"Я действительно хочу продлить контракт с Барселоной, и это мой приоритет. Мы пока не ведем переговоры с клубом", - цитирует игрока Фабрицио Романо.

"Хави уже сказал мне, что хочет, чтобы я остался и продолжил играть за Барселону".

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В нынешнем сезоне Серхи Роберто принял участие в 12 матчах за "сине-гранатовых" во всех турнирах, записав на свой счет 2 гола и 2 результативные передачи. Он пропустил последние пять игр Барселоны из-за травмы плеча.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Серхи Роберто

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