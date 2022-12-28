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Специя планирует выкупить контракт Коваленко

Украинец может остаться в нынешнем клубе на постоянной основе.
Сегодня, 09:38
Виктор Коваленко / Getty Images
Виктор Коваленко / Getty Images

Специя планирует сохранить в составе украинского полузащитника Виктора Коваленко, который второй сезон выступает за команду на правах аренды из Аталанты.

Как сообщает Tuttomercatoweb, клуб намерен выкупить контракт 26-летнего игрока сборной Украины и подписать с ним договор до 2026 года.

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Соглашение хавбека с Аталантой рассчитано до 2025 года.

Отметим, что в текущем сезоне Коваленко принял участие в семи матчах в составе Специи.

В минувшем сезоне украинский полузащитник записал на свой счет один гол и четыре результативные передачи в 27 поединках за "орлят".

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