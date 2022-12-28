Роберто: Месси не будет любить ПСЖ так, как Барселону

Защитник Барселоны Серхи Роберто высказался о победе нападающего Лионеля Месси на ЧМ-2022.

"Я поздравил его с победой на чемпионате мира, но он еще не ответил мне. Хотя моя жена переписывалась с его женой. Я очень счастлив, что он выиграл этот трофей.

Как и любой фанат, я был бы рад, если бы он вернулся. Еще сильнее я был бы рад, если бы смог поиграть с ним. Читал, что он продлит контракт с ПСЖ.

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Мы с ним не общались, поэтому не знаю, рассматривал ли он вариант с возвращением в Барселону. Но, конечно, ПСЖ он не будет любить так, как любил Барселону. Это его клуб. То, как он ушел, – до сих пор заноза для нас. Но все-таки решение зависит от него", – сказал Роберто в интервью RAC 1.

Напомним, помимо победы на ЧМ-2022 в Катаре Месси также стал лучшим игроком турнира. На счету 35-летнего аргентинца 7 голов и 3 ассиста в 7 матчах мундиаля.