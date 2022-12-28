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Защитник Барселоны поделился деталями о получаемой в клубе зарплате

Роберто заявил, что получает мало денег.
Сегодня, 16:57
Серхи Роберто / Getty Images
Серхи Роберто / Getty Images

Защитник Барселоны Серхио Роберто рассказал о своей зарплате в стане каталонского клуба.

"Сейчас я зарабатываю как игрок, который только пришел в основу из Барсы Б. Но я горжусь этим, потому что я хочу играть здесь. Я хотел остаться, поэтому я наслаждаюсь. Для меня экономическая сторона вопроса не так важна. Сейчас мне хочется получать удовольствие.

Один год? Хорошо, тогда один год. Я хотел набрать форму и снова получить удовольствие от футбола.

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Мне не пришлось снижать зарплату, потому что срок моего предыдущего контракта истек. Нужно было вести переговоры о новом соглашении. Капитаны Барсы тоже пошли на снижение зарплат. Два года назад это сделали только мы. Уже тогда мы приложили усилия, но не хотели говорить об этом", – сказал Роберто в интервью RAC 1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Серхи Роберто

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