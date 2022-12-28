У Барселоны появится четвертая форма на сезон-2022/23

Каталонцы будут выступать с традиционным флагом на груди.

У Барселоны будет четвертый комплект формы на сезон-2022/23. Об этом сообщает Footy Headlines.

В январе каталонцы выпустят новую экипировку, которая будет выполнена в желтом цвете. На форму нанесены красные вертикальные полоски, образовывающие флаг Каталонии.

Сама эмблема будет размещена на груди по центру, а логотип Nike будет перемещен с груди на рукава футболки. Логотип компании Spotify будет расположен по центру.

Ранее Левандовски назвал причины перехода в Барселону.