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У Барселоны появится четвертая форма на сезон-2022/23

Каталонцы будут выступать с традиционным флагом на груди.
Сегодня, 17:22
Эмблема Барселоны / Getty Images
Эмблема Барселоны / Getty Images

У Барселоны будет четвертый комплект формы на сезон-2022/23. Об этом сообщает Footy Headlines.

В январе каталонцы выпустят новую экипировку, которая будет выполнена в желтом цвете. На форму нанесены красные вертикальные полоски, образовывающие флаг Каталонии.

Сама эмблема будет размещена на груди по центру, а логотип Nike будет перемещен с груди на рукава футболки. Логотип компании Spotify будет расположен по центру.

Ранее Левандовски назвал причины перехода в Барселону.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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