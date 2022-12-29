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Клопп отреагировал на подписание Гакпо в Ливерпуль

Немецкий тренер уверен в отличном будущем игрока в команде.
Сегодня, 07:22
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Ливерпуль официально объявил о приобретении нападающего сборной Нидерландов Коди Гакпо из ПСВ.

Главный тренер английской команды Юрген Клопп прокомментировал подписание вингера. По словам немецкого специалиста, 23-летний футболист имеет огромный потенциал.

"Подписание Гакпо - это действительно отличная новость для нас. Это произошло благодаря фантастической работе всех участников сделки, особенно спортивного директора Джулиана Уорда. Мы подписали игрока, которого уже давно знали и, по нашему мнению, он имеет большое будущее в составе Ливерпуля. Коди всего 23 года, но он уже имеет много опыта".

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"Гакпо был капитаном ПСВ, в прошлом году он стал лучшим игроком Нидерландов и прекрасно провел ЧМ-2022. Поэтому понятно, что Коди уже очень-очень хороший игрок, но потенциал позволяет ему стать еще лучше. Он очень разносторонний в атакующем плане. Кроме того, мы знаем, что Гакпо очень умный футболист и человек, поэтому мы очень рады возможности поработать с ним", - отметил Клопп.

Стороны подписали контракт на 5 с половиной лет.

В текущем сезоне Эредивизи нидерландец оформил 9 голов и 12 ассистов в 14 поединках. 

Ранее сообщалось, что украинский футболист может заменить Гакпо в ПСВ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Юрген Клопп Коди Гакпо

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