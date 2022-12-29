Анчелотти высказался о возможной работе в сборной Бразилии

Главный тренер Реала Карло Анчелотти опроверг слухи о том, что он может возглавить сборную Бразилии.

"Я не знаю, ко мне никто не обращался, и бразильская федерация мне не звонила. Я просто хочу остаться в Реале.

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Никогда не попрошу Реал об уходе", – сказал Анчелотти в интервью журналисту Фабрицио Романо.

Напомним, сборная Бразилии вылетела с ЧМ-2022 в Катаре в четвертьфинале, проиграв Хорватии (1:1, 4:2 пен).