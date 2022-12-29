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Сын Ачелотти поведал детали общения отца с тренерским штабом

Итальянец никогда не повышает голос на своих коллег.
Сегодня, 20:49
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Сын главного Реала Давиде Анчелотти рассказал, как ведет себя Карло Анчелотти с тренерским штабом.

"Мой отец очень спокойный, он умеет контролировать эмоции. Это делает его отличным лидером для своего штаба. Он никогда не выходит из себя, он способен перекладывать ответственность на других, а это нелегко.

Он прислушивается ко всем, но всегда принимает решение сам. Но он позволяет высказаться всей команде. Это порождает множество внутренних споров и атмосферу противостояния идей, что позволяет ему оставаться молодым в мыслях. Ему не нужен тренерский штаб из людей, которые все время только соглашаются с ним. И мне, как сыну, это помогает, потому что нет барьера страха, который мог бы быть у молодого тренера. Мы постоянно находимся в диалоге, и мне это нравится. Иногда мы спорим, но я думаю, что это хорошо.

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Как отец, он никогда не повышал на меня голос. Я не помню, чтобы он когда-нибудь ругал меня. Мы похожи по характеру – оба стараемся избегать конфликтов и очень спокойны. Напряжение возникает только из-за футбольных дебатов, которые позже приводят к решению, которое принимает он, потому что на нем лежит ответственность", – сказал Анчелотти-младший в интервью As.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Реал Мадрид

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Сын Ачелотти поведал детали общения отца с тренерским штабом
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