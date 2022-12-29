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Зинченко рассказал, кого считает величайшим игроком в истории

Украинец признался, кто всегда вдохновлял его.
Сегодня, 20:00
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Хавбек Арсенала Александр Зинченко назвал, кого лично он считает величайшим игроком в истории. И это не Месси или Роналду!

Украинец рассказал, что за свою карьеру успел сыграть на многих позициях и не исключил, что в будущем найдет новые амплуа. Но больше всего его вдохновляла игра нападающих.

"Я сам был нападающим в начале карьеры. Потом стал левым вингером, потом полузащитником, теперь играю в защите слева. Может, под конец стану центральным защитником или вратарем!

Но больше всего мне нравилось наблюдать за игрой форвардов, в Роналдиньо времен Барселоны. Он был невероятным.

У всех были свои кумиры, Роналдиньо был моим. Я бы назвал его величайшим в истории. Нет никаких сомнений в том, насколько хорош Лионель Месси, но вкусы у всех разные, для меня лучшим был Роналдиньо", – цитирует Александра официальный сайт клуба.

Ранее Зинченко в интервью Зинченко отблагодарил болельщиков "канониров" за поддержку.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Александр Зинченко

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