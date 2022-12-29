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Зинченко: Сегодня мое величайшее вдохновение - моя жена, дочь и две собаки

Но когда-то именно звезды Арсенала вдохновили игрока.
Вчера, 20:52
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Александр Зинченко в большом интервью официальному сайту клуба рассказал много интересного о себе, в частности, что именно всегда вдохновляло его играть в футбол.

Хавбек Арсеналу признался, что болел за "канониров" еще с детства, увлекаясь главными звездами команды.

"Я смотрел матчи Арсенала в детстве. Люди знают, что я болел за эту команду, когда я был ребенком. Я любил наблюдать за Анри, Фабрегасом и Бергкампом. Потом там был Робин Ван Перси. Это была фантастическая команда.

Меня вдохновляли топовые футболисты, потому что я хотел стать одним из них. Тогда вы не думаете об этом как о вдохновении, но потом вы понимаете, что эти люди действительно вас вдохновили", – цитирует игрока официальный сайт Арсенала.

Но это было в детстве, сейчас же Александр – взрослый опытный игрок, у которого совсем другие жизненные приоритеты. Теперь хавбека вдохновляет двигаться дальше его семья.

"Сегодня мое величайшее вдохновение - моя жена, дочь и две собаки. А также вся моя семья: родители, родители моей жены, мои бабушка и дедушка. Но самые близкие - жена и дочь. Я единственный ребенок в семье, у меня нет братьев или сестер. Футбольная команда – вторая семья. Иногда вы проводите с командой больше времени, чем с семьей. Важно, чтобы ваша команда чувствовала себя как семья", - рассказал Зинченко.

Напомним, что Александр также рассказал, кого считает величайшим игроком в истории.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Александр Зинченко

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