Эффенберг: У Левандовски в Барселоне нет таких партнеров, как были в Баварии

Экс-капитан Баварии Штефан Эффенберг рассказал, что не удивлен тем, что Барселона попала в Лигу Европы, даже имея Роберта Левандовски в своем составе.

Немецкий хавбек уверен, что продажа Роберта стала ударом не только для Баварии, но и для всей Бундеслиги в целом, но учитывая сумму трансфера, это было верное решение. Да и результаты команд в этом сезоне говорят сами за себя.

"Продажа Левандовски и Холанда летом ударил по Бундеслиге. Мы потеряли двух действительно выдающихся игроков. Но если ты получаешь 50 миллионов евро за почти 34-летнего футболиста, как Бавария, то все делаешь правильно.

Но в этом сезоне также стало очевидно, насколько выдающиеся партнеры были в Левандовске в Баварии. Они помогли ему дважды стать лучшим игроком в мире.

В Барселоне он не имеет столь умелых партнеров, и неудивительно, что они играют только в Лиге Европы», – цитирует Эффенберга T-online.

Напомним, что недавно польский нападающий рассказал о причинах его перехода в каталонский клуб.