Юный талант Манчестер Юнайтед не сыграет с Вулверхэмптоном из-за набитой татуировки
Гарначо отличился не сильно умным поступком.
31 декабря Манчестер Юнайтед предстоит встретиться с Вулверхэмптоном. За два дня до матча вингер манкунианцев Гарначо в соцсетях опубликовал историю с новым тату.
Из-за того, что аргентинец набил себе на ноге новый рисунок, он не сможет принять участие в ближайшем матче клуба.
Фанаты уже успели раскритиковать Гарначо за его странный и необдуманный поступок, усомнившись в профессионализме игрока.
В текущем сезоне на счету 18-летнего аргентинца 1 гол в 4 матчах АПЛ.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед определился с судьбой Рэшфорда.