Юный талант Манчестер Юнайтед не сыграет с Вулверхэмптоном из-за набитой татуировки

31 декабря Манчестер Юнайтед предстоит встретиться с Вулверхэмптоном. За два дня до матча вингер манкунианцев Гарначо в соцсетях опубликовал историю с новым тату.

Из-за того, что аргентинец набил себе на ноге новый рисунок, он не сможет принять участие в ближайшем матче клуба.

Фанаты уже успели раскритиковать Гарначо за его странный и необдуманный поступок, усомнившись в профессионализме игрока.

В текущем сезоне на счету 18-летнего аргентинца 1 гол в 4 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед определился с судьбой Рэшфорда.