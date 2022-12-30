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Футбол

Юный талант Манчестер Юнайтед не сыграет с Вулверхэмптоном из-за набитой татуировки

Гарначо отличился не сильно умным поступком.
Сегодня, 18:51
Гарначо / Getty Images
Гарначо / Getty Images

31 декабря Манчестер Юнайтед предстоит встретиться с Вулверхэмптоном. За два дня до матча вингер манкунианцев Гарначо в соцсетях опубликовал историю с новым тату.

Из-за того, что аргентинец набил себе на ноге новый рисунок, он не сможет принять участие в ближайшем матче клуба.

Фанаты уже успели раскритиковать Гарначо за его странный и необдуманный поступок, усомнившись в профессионализме игрока.

В текущем сезоне на счету 18-летнего аргентинца 1 гол в 4 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед определился с судьбой Рэшфорда.

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