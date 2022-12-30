Мойес поставил точку в обсуждении будущего Райса

Хавбек останется в клубе как минимум до лета.

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес прокомментировал слухи о трансфере Деклана Райса в зимнее трансферное окно, назвав это событие невозможным.

Райс – один из лучших игроков АПЛ и основной хавбек сборной Англии, топ-клубы интересуются им уже не первый год. Летом новую попытку сделал Челси, но Вест Хэм отклонил их предложение.

"Молотобойцы" оценивают игрока в 120-150 млн фунтов, что может сделать его третьим самым дорогим игроком в мире после Мбаппе и Неймара, но есть одна проблема.

Дэвид Мойес заявил, что клуб не намерен продавать игрока зимой ни при каких обстоятельствах, его трансфер в любой клуб невозможен. Хотя сам игрок давно заявил, что хочет перебраться в какой-нибудь гранд.

Челси сейчас работает над трансфером Фернандеса, Ливерпуль планирует летом бороться за Беллингема, а другой претендент на Райса МЮ из-за потенциальной смены владельцев остался без денег на трансферы.