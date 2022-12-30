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Ювентус повесил на своего основного полузащитника

Маккени может сменить клубную прописку.
Сегодня, 19:46
Уэстон Маккени / Getty Images
Уэстон Маккени / Getty Images

Трансферная кампания Ювентуса на рынке зависит от будущего хавбека Уэстона Маккенни. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Туринский клуб может зимой усилится, только если 24-летний американец покинет клуб зимой. Ювентус хочет за него как минимум 40 млн евро. Интерес к игроку проявляет Борнмут.

Напомним, Маккенни перешел в Ювентус из Шальке в 2021 году за 18 млн евро.

В текущем сезоне на счету американца 1 гол и 1 ассист в 11 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Аллегри хочет видеть в Ювентусе одну из звезд сборной Аргентины.

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