Ювентус повесил на своего основного полузащитника
Маккени может сменить клубную прописку.
Трансферная кампания Ювентуса на рынке зависит от будущего хавбека Уэстона Маккенни. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Туринский клуб может зимой усилится, только если 24-летний американец покинет клуб зимой. Ювентус хочет за него как минимум 40 млн евро. Интерес к игроку проявляет Борнмут.
Напомним, Маккенни перешел в Ювентус из Шальке в 2021 году за 18 млн евро.
В текущем сезоне на счету американца 1 гол и 1 ассист в 11 матчах Серии А.
Ранее сообщалось, что Аллегри хочет видеть в Ювентусе одну из звезд сборной Аргентины.