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Аллегри хочет видеть в Ювентусе одну из звезд сборной Аргентины

Мак Алистер может пополнить ряды туринской команды.
Сегодня, 19:22
Алексис Мак Алистер / Getty Images
Алексис Мак Алистер / Getty Images

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри хочет видеть в клубе хавбек Брайтона Алексиса Мак Аллистера. Об этом сообщает издание Sport Mediaset.

После смены руководства роль итальянского специалиста в клубе будет более значимой. Теперь он сможет отвечать за трансферы наряду со спортивным директором.

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Главный тренер Ювентуса лично заинтересован в подписании полузащитника Брайтона Алексиса Мак Аллистера. Наставник "старой синьоры" был приятно удивлен игрой футболиста в составе сборной Аргентины на ЧМ-2022.

Напомним, текущий контракт Мак Аллистера с Брайтоном действует до лета 2025 года.

В текущем сезоне на счету 24-летнего аргентинца 5 голов в 14 матчах АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Брайтон

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