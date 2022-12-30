Романо: Ан-Наср и Роналду почти пришли к соглашению

Похоже, что Криштиану Роналду все-таки продолжит карьеру в Саудовской Аравии, осталось только разобраться с документами, уверяет Фабрицио Романо.

Известный инсайдер пишет, что сейчас проходит встреча, где стороны приведут в порядок всю документацию перед тем, как официально объявить о трансфере.

Соглашение португальца с Ан-Насром будет рассчитано до июня 2025 года, а его зарплата действительно составит 200 млн евро в год, включая коммерческие соглашения.

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Также есть информация, что Роналду уже прошел первый медосмотр в новом клубе, второй состоится на следующей неделе, об этом пишет CBS.

Первыми подтвердили информацию о переходе португальца в Ан-Насру канал Al-Arabiya.