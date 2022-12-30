Роналду подписал 2-летний контракт с Ан-Насром - СМИ

Криштиану Роналду наконец-то нашел, где продолжит карьеру, португалец подписал 2-летний контракт с Ан-Насром, сообщает канал Al-Arabiya.

Напомним, что после скандального разрыва контракт с Манчестером Юнайтед 37-летний форвард стал свободным агентом. Роналду пытался получить контракт у выступающего в Лиге Чемпионов клуба, но оказался никому не нужным.

Единственное предложение пришло из Саудовской Аравии от Ан-Насра с контрактом на 7 лет и зарплатой в 200 млн евро в сезон до 2025 года.

Затем Роналду предстояло бы стать послом от Саудовской Аравии и помочь стране получить чемпионат мира по футболу. В Эр-Рияде уверены, что Криштиану может поднять уровень саудовского футола на новый уровень.

Напомним, ранее появилась информация, что Ан-Наср также заинтересован в услугах Серхио Рамоса.