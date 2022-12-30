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Реал намерен выложить 100 млн евро за Беллингема уже зимой

В Мадриде уверены, что сделка пройдет гладко.
Вчера, 23:00
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Мадридский Реал уверен, что сможет форсировать переговоры по трансферу Джуда Беллингема уже зимой, сообщает ESPN.

Уже некоторое время английский хавбек является основной целью многих европейских грандов, но в последнее время лидером гонки был Ливерпуль.

Мерсисайдцы готовы выложить большие деньги за игрока летом 2023 года, но Реал уверен, что сможет оформить трансфер уже зимой. И действительно у них неплохие шансы.

Во-первых, Джуд уже сам дал согласие на переход в Мадрид, а во-вторых, в Реале уверены, что хорошие отношения между Флорентино Пересом и Хансом-Йоахимом Ватцке помогут осуществить этот трансфер.

Более того, несмотря на слова Борусии о ценнике игрока, в Реале уверены, что смогут договориться в рамках 100 млн евро. По мнению мадридцев, это хорошая цена за хавбека, который они рассматривают как замену Кроосу или Модричу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид джуд беллингем

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