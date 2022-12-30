Реал намерен выложить 100 млн евро за Беллингема уже зимой
Мадридский Реал уверен, что сможет форсировать переговоры по трансферу Джуда Беллингема уже зимой, сообщает ESPN.
Уже некоторое время английский хавбек является основной целью многих европейских грандов, но в последнее время лидером гонки был Ливерпуль.
Мерсисайдцы готовы выложить большие деньги за игрока летом 2023 года, но Реал уверен, что сможет оформить трансфер уже зимой. И действительно у них неплохие шансы.
Во-первых, Джуд уже сам дал согласие на переход в Мадрид, а во-вторых, в Реале уверены, что хорошие отношения между Флорентино Пересом и Хансом-Йоахимом Ватцке помогут осуществить этот трансфер.
Более того, несмотря на слова Борусии о ценнике игрока, в Реале уверены, что смогут договориться в рамках 100 млн евро. По мнению мадридцев, это хорошая цена за хавбека, который они рассматривают как замену Кроосу или Модричу.