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Жизнь боль: Пике пожаловался на фаната, который заспойлерил аниме "Наруто"

Испанец недоволен тем, что узнал важные сюжетные события.
Вчера, 23:47
Жерар Пике / Getty Images
Жерар Пике / Getty Images

Не так давно защитник Барселоны Жерар Пике завершил профессиональную карьеру, а уже с головой нырнул в мир кинематографа.

Испанец хвастался фанатам на одном из стримов, что стал смотреть аниме "Наруто", однако счастье Жерара длилось не сильно долго. Один из подписчиков заспойлерил экс-футболисту важные  сюжетные моменты.

"Какой-то мудак заспойлерил мне "Наруто" и испортил все мои выходные", – пожаловался Пике в твиттере.

Ранее сообщалось, что футболку Пике с последнего матча на Камп Ноу поместили в музее Барселоны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Жерар Пике

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