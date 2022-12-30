Жизнь боль: Пике пожаловался на фаната, который заспойлерил аниме "Наруто"

Испанец недоволен тем, что узнал важные сюжетные события.

Не так давно защитник Барселоны Жерар Пике завершил профессиональную карьеру, а уже с головой нырнул в мир кинематографа.

Испанец хвастался фанатам на одном из стримов, что стал смотреть аниме "Наруто", однако счастье Жерара длилось не сильно долго. Один из подписчиков заспойлерил экс-футболисту важные сюжетные моменты.

"Какой-то мудак заспойлерил мне "Наруто" и испортил все мои выходные", – пожаловался Пике в твиттере.

Un gilipollas me ha hecho spoiler de Naruto y me ha jodido todo el finde… — Gerard Piqué (@3gerardpique) December 30, 2022

Ранее сообщалось, что футболку Пике с последнего матча на Камп Ноу поместили в музее Барселоны.