Жизнь боль: Пике пожаловался на фаната, который заспойлерил аниме "Наруто"
Испанец недоволен тем, что узнал важные сюжетные события.
Не так давно защитник Барселоны Жерар Пике завершил профессиональную карьеру, а уже с головой нырнул в мир кинематографа.
Испанец хвастался фанатам на одном из стримов, что стал смотреть аниме "Наруто", однако счастье Жерара длилось не сильно долго. Один из подписчиков заспойлерил экс-футболисту важные сюжетные моменты.
"Какой-то мудак заспойлерил мне "Наруто" и испортил все мои выходные", – пожаловался Пике в твиттере.
Un gilipollas me ha hecho spoiler de Naruto y me ha jodido todo el finde…— Gerard Piqué (@3gerardpique) December 30, 2022
Ранее сообщалось, что футболку Пике с последнего матча на Камп Ноу поместили в музее Барселоны.