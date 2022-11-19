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Футболку Пике с последнего матча на Камп Ноу поместили в музее Барселоны

Каталонский клуб отдал уважение испанскому футболисту.
Сегодня, 12:40
Жерар Пике / Getty Images
Жерар Пике / Getty Images

Защитник сборной Испании и Барселоны Жерар Пике несколько дней назад завершил карьеру футболиста.

Руководство "сине-гранатовых" решило отдать должное игроку, который длительное время выступал за Барселону.

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Каталонский клуб поместил в музей футболку Пике с последнего матча на Камп Ноу.

"Это символический момент. Большая честь, что один из героев Барсы, часть эмблемы Барсы, оставляет свою футболку здесь, в музее", - заявил президент клуба Жоан Лапорта. 

Стоит отметить, что Пике сказал, что счастлив и горд быть "рядом с Лео Месси и Андресом Иньестой", чьи футболки также хранятся в музее.

Ранее сообщалось, что ветеран Барселоны готовится покинуть клуб летом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Жерар Пике

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Футболку Пике с последнего матча на Камп Ноу поместили в музее Барселоны
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