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Вальядолид - Реал Мадрид 0:2: обзор матча и результат игры 30.12.2022

Француз в конце встречи принес своей команде важные три очка.
Сегодня, 00:52
Вальядолид - Реал Мадрид / Getty Images
Вальядолид - Реал Мадрид / Getty Images

В пятницу, 30 декабря, в рамках 15-го тура Ла Лиги Вальядолид принимал Реал Мадрид.

Команды на протяжении почти всей встречи вели равную игру, однако на 82-й минуте случился ключевой момент игры. Хавбек Сергио Леон заработал удаление, чем, в итоге воспользовались гости.

Форвард Реала Карим Бензема уже через минуту отличился забитым мячом, а под занавес встречи и вовсе удвоил преимущество своей команды, завершив матч со счетом 2:0.

После 15-ти туров Вальядолид занимает 15-ю строчку с 17-ю баллами, а Реал находится на первом месте, набрав 38 очков.

Статистика матча чемпионата Испании Вальядолид - Реал Мадрид

Вальядолид - Реал Мадрид 0:2 
Голы: Бензема, 83 пен, 89

Удары: 14 - 19
Удары в створ: 4 - 8
Фолы: 7 - 9
Атаки: 77 - 105

Вальядолид: Массип - Фреснеда, Фернандес, Санчес (Плата, 55), Эскудеро (Перес, 59) - Меса (Кике, 59), Мончу (Росса, 84), Агуадо, Санчес, Плано (Кеннеди, 84) - Леон.

Реал: Куртуа - Менди, Алаба, Рюдигер, Карвахаль (Васкес, 60) - Себальос (Камавинга, 69), Кроос, Вальверде (Тчуамени, 87), Винисиус (Модрич, 87), Асенсио (Родриго, 60) - Бензема.

Предупреждение: Фернандес, Санчес.

Удаление: Леон.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Вальядолид Ла Лига

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