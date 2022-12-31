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Лидс подпишет еще одного защитника из РБ Зальбцург

Марш собирает старую банду.
Сегодня, 17:05
Максимилиан Вобер / Getty Images
Максимилиан Вобер / Getty Images

Главный тренер Лидса Джесси Марш продолжает перетаскивать в Англию своих бывших подопечных, сейчас клуб работает над трансфером Максимилиана Вобера, пишет 90Min.

Вобер был куплен Маршем в Зальцбург в 2019 году за 12 млн евро. Вместе с новым клубом центральный защитник взял золотой дубль, став сердцем обороны австрийцев.

Похоже, что Марш хочет сделать что-то подобное и в Лидсе, ведь он уже раньше взял из бывшего клуба правого защитника Расмуса Кристенсена. А теперь вот и Вобера хочет снова заполучить.

У Лидса самые большие проблемы в этом сезоне именно в обороне. Клуб выиграл всего 4 из своих стартовых 15 игр, а по количеству пропущенных голов занимает второе место. Больше Лидса в этом сезоне пропустил только Норвич, занимающий последнее место в АПЛ.

Напомним, что в последнем туре Лидс уступил Манчестеру Сити.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лидс Юнайтед РБ Зальцбург

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