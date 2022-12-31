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Роналду пытался получить предложение от Реала, тренируясь на их базе

Но даже это не помогло португальцу.
Сегодня, 18:00
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Криштиану Роналду принял предложение от саудовского Ан-Насра после того, как ни один европейский клуб не захотел подписать португальца. Хотя тот пытался намекнуть о своем интересе к Реалу, тренируясь на их базе, утверждает Marca.

Напомним, что после того, как Криштиану стал свободным агентом, он лично обратился к Флорентино Пересу, который позволил тренироваться на базе мадридцев.

Президент, конечно, согласился, и на этом эта тема затихла. А теперь испанские СМИ утверждают, что своими действиями Роналду пытался намекнуть Реалу, что он был и не прочь получить от них новый контракт.

По информации Marca, "сливочные" даже не рассматривали вариант с возвращением бывшего лидера.

Теперь Роналду будет защищать честь Саудовской Аравии против Месси, Мбаппе и других звезд ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Реал Мадрид

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