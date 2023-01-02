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Арсенал сделал улучшенное предложение по Мудрику

Надеемся, что вот-вот вингер уедет в Лондон.
Сегодня, 17:23
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

"Канониры" сделали новое предложение Шахтеру по трансферу Михаила Мудрика после того, как донецкий клуб отказался продать вингера за 40+20 млн евро, пишет Фабрицио Романо.

Микель Артета, похоже, намерен подписать украинца в зимнее трансферное окно. Поэтому теперь Арсенал предложил Шахтеру соглашение на 70 млн евро вместе с бонусами.

Более того, лондонцы уверены, что Шахтер примет эти условия, хотя СМИ сообщают, что дончане хотят получить как минимум 55 мл. евро сразу. А как именно Арсенал собирается сейчас платить пока неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что Мудрик уже согласовал личный контракт с лондонским клубом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Арсенал Лондон Михаил Мудрик

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