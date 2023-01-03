Тен Хаг: Манчестер Юнайтед нуждается в усилении

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг заявил о необходимости усилить нынешний состав.

В преддверии матча против Борнмута нидерландский специалист намекнул семейству Глейзеров, что ему бы не помешали новые игроки.

"Я думаю, что у нас хорошая команда, когда все игроки доступны. Но поскольку впереди много игр, я думаю, что у нас есть потребность в усилении", - цитирует тен Хага utdreport.

"Вам нужен кто-то (новый игрок), кто может оказать влияние, иначе вы просто сжигаете деньги, не укрепляете команду, и это не помогает вам".

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После 16-ти сыгранных туров Манчестер Юнайтед занимает четвертое место АПЛ, имея в активе 32 очка.

Матч против Борнмута состоится во вторник, 3 января. Начало поединка - 22:00 по киевскому времени.