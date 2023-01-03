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Каррагер призвал Ливерпуль сильно раскошелиться на трансферы

Англичанин находится не в восторге от выступлений бывшего клуба.
Сегодня, 11:51
Джейми Каррагер / Getty Images
Джейми Каррагер / Getty Images

Бывший защитник Ливерпуля Джейми Каррагер призвал мерсисайдцев потратить 200 млн фунтов на усиление состава.

"Ливерпулю нужно крупно потратиться летом. Посмотрите, сколько Манчестер Юнайтед и Челси потратили летом, а они все еще не близки к лидерству. Это показывает, какие суммы нужны, чтобы бороться за лидерство в АПЛ.

Ливерпуль годами кого-то продавал и кого-то покупал, но сейчас тот случай, когда Ливерпуль должен потратить 200 миллионов фунтов. Я не говорю, что секрет успеха в этом: многие команды тратят, и это не обязательно работает.

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Но Ливерпулю нужно подписать трех полузащитников, я считаю. У Кейта и Окслейд-Чемберлена заканчиваются контракты, как и у Милнера. Есть вопросы по возрасту Тьяго, который часто травмируется, по Хендерсону и Фабиньо.

Ливерпулю нужны три полузащитника, и каждый из них будет стоить не менее 40-50 миллионов фунтов", – заявил Каррагер в интервью Sky Sports.

Напомним, после 17 туров мерсисайдцы идут на шестом месте, набрав 28 баллов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Джейми Каррагер

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