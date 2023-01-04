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Лунин отреагировал на победный матч Реала в Кубке Испании

Украинский голкипер отметил особенности противостояния в национальном турнире.
Сегодня, 10:30
Андрей Лунин / ФК Реал Мадрид
Андрей Лунин / ФК Реал Мадрид

В рамках 1/16 финала Кубка Испании Реал минимально обыграл Касереньо (1:0).

Участие в матче взял украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин. По словам вратаря, он доволен, что ему удалось сохранить ворота сухими.

"Мы знали, какая игра и какое поле нас ждет. Была хорошая атмосфера, а соперник оказался сильным. В конце концов этот день стал хорошим для нас, и это важно.

Разница была в том, что мы не так много держали мяч. Нам нужно было чаще сталкиваться с ним, играть в тот футбол, в который мы обычно играем, но сделать это было тяжело. Постоянно длинные передачи, борьба, дуэли во второй трети… Такие матчи нужно выигрывать".

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"Лично я доволен игрой на ноль, но это работа всей команды. Самое главное – это победа. Тренер хорошо справляется с подготовкой, у нас хорошие тренировки, почти у каждого своя программа. С нетерпением ждем матчи во всех соревнованиях", - приводит слова Лунина Defensa Central.

В текущем сезоне 23-летний голкипер провел семь игр за мадридский клуб, в которых пропустил четыре гола.

На ISPORT доступно видео гола и обзор матча Касереньо - Реал.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Лунин

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