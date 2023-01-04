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"Насколько в порядке": Терри оценил игру Зинченко

Англичанин в восторге от игры украинца.
Сегодня, 10:51
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В рамках 19-го тура чемпионата Англии Арсенал на своем поле не сумел обыграть Ньюкасл (0:0).

Украинский полузащитник "канониров" Александр Зинченко провел на поле всю игру, однако получил одну из самых низких оценок.

Бывший защитник Челси и сборной Англии Джон Терри оценил игру украинца. Англичанин в Twitter опубликовал пост, в котором похвалил Зинченко.

"Насколько в порядке Зинченко", - написал Терри.

В текущем сезоне Зинченко провел 12 игр за Арсенал, в которых выполнил одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Арсенал согласовал контракт с Мудриком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джон Терри Александр Зинченко

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