"Насколько в порядке": Терри оценил игру Зинченко
Англичанин в восторге от игры украинца.
В рамках 19-го тура чемпионата Англии Арсенал на своем поле не сумел обыграть Ньюкасл (0:0).
Украинский полузащитник "канониров" Александр Зинченко провел на поле всю игру, однако получил одну из самых низких оценок.
Бывший защитник Челси и сборной Англии Джон Терри оценил игру украинца. Англичанин в Twitter опубликовал пост, в котором похвалил Зинченко.
"Насколько в порядке Зинченко", - написал Терри.
How good is Zinchenko 👏🏻— John Terry (@JohnTerry26) January 3, 2023
В текущем сезоне Зинченко провел 12 игр за Арсенал, в которых выполнил одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что Арсенал согласовал контракт с Мудриком.