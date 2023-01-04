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Рома обыграла Болонью, Лацио уступил Лечче: результаты матчей Серии А

Вашему вниманию результаты очередного тура Серии А.
Сегодня, 19:50
Рома - Болонья / Getty Images
Рома - Болонья / Getty Images

В среду, 4 января, в рамках 16-го тура чемпионата Италии были сыграны два матча.

Рома - Болонья

В первой игре Рома принимала на своем поле Болонью. Исход встречи решил гол Лоренцо Пеллегрини с пенальти на 6-й минуте.

Отметим, после забитого мяча подопечные Жозе Моуринью отдали инициативу сопернику, в общей сложности владея мячом лишь 38% встречи.

Рома - Болонья 1:0    
Гол: Пеллегрини, 6 пен

Рома: Патрисиу - Ибаньес, Смоллинг, Манчини - Эль Шаарави (Залевские, 65), Пеллегрини, Кристанте, Тахирович (Матич, 64), Челик - Дзаньоло (Абрагам, 60), Дибала (Бове, 74).

Болонья: Скорупски - Ликояннис (Камбиассо, 65), Лукуми, Сумаоро, Пош (Пююхтия, 82) - Фергюсон, Медель (Схутен, 65) - Сориано (Эбишер, 57), Домингес, Орсолини - Арнаутович.

Предупреждение: Ибаньес, Челик – Фергюсон, Эбишер.

Лечче - Лацио

В параллельном матче Лечче принимал Лацио. Гости неожиданно уступили сопернику со счетом 1:2.

Римский клуб первым забил в данной встрече, однако во втором тайме дважды попустил, ввиду чего потерпел поражение.

Лечче - Лацио 2:1
Голы: Стрефецца, 57, Коломбо, 71 - Иммобиле, 14

Лечче: Фальконе - Гендрей, Баскиротто, Умтити, Галло - Блен (Аскильдсен, 89), Гьюлмонд, Гонсалес (Малех, 89) - Стрефецца (Уден, 73), Банда (Ди Франческо, 46), Коломбо (Сессай, 89).

Лацио: Проведель - Марушич, Романьоли, Казале, Лаццари - Башич (Ромеро, 85), Катальди (Антонио, 80), Милинкович-Савич (Весино, 62) - Дзакканьи (Кансильери, 80), Педро (Фелипе)  Иммобиль.

Предупреждения: Банда, Галло, Хьюлманд – Казале, Кансильери.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серия А

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