Барселона приняла решение не оспаривать дисквалификацию Левандовски

Барселона не собирается оспаривать дисквалификацию форварда Роберта Левандовски в Ла Лиге. Об этом сообщает Diario Sport.

Клуб согласился с решением Спортивного административного суда. Таким образом, польский футболист пропустит матчи Ла Лиги против Атлетико (8 января), Хетафе (22 января) и Жироны (29 января).

Напомним, Левандовски был удален с поля в матче Ла Лиги против Осасуны (2:1), а позже был дисквалифицирован на три матча за неподобающее поведение в адрес судьи.

В текущем сезоне на счету 34-летнего поляка 13 голов и 4 ассиста в 15 матчах чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что руководство Эспаньола пропустит матч против Барселоны в знак протеста.