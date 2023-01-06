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Тоттенхэм попытается подписать экс-игрока Манчестер Сити

Педро Порро должен стать важным игроком для Конте.
Сегодня, 16:59
Педро Порро / Getty Images
Педро Порро / Getty Images

Тоттенхэм надеется, что им удастся подписать правого защитника Спортинга Педро Порро уже зимой, пишет Фабрицио Романо.

"Шпоры" рассматривают испанца как ключевую кандидатуру на роль правого защитника, потому надеются, что трансфер удастся оформить уже в ближайшее время. К тому же сам игрок хочет присоединиться к команде Конте.

Единственная преграда – нежелание португальского клуба продавать игрока в сезоне. Поэтому они требуют от лондонцев 45 млн евро – клаусулу Порро, хотя Романо отмечает, что "шпоры" могут выждать до лета и попытаться подписать игрока подешевле.

В этом сезоне Педро Порро провел 21 матч за Спортинг, в которых забив 2 гола и отдав 10 голевых передач.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Спортинг Лиссабон

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