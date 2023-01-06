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Кроос определился со своим будущим в Реале

Немец готов еще поиграть в стане мадридского клуба.
Сегодня, 17:21
Тони Кроос / Getty Images
Тони Кроос / Getty Images

Хавбек Реала Тони Кроос определился со своим будущим в клубе. Об этом сообщает издание Cadena SER.

33-летний немец не хочет доигрывать в клубе, получая мало игрового времени. Кроос склоняется к тому, чтобы провести еще один сезон в мадридской команде, а потом уйти.

У полузащитника были опасения касаемо того, что его игровое время сократится. После начала сезона футболист увидел, что важен для главного тренера Карло Анчелотти, поэтому Кроос склоняется к продлению контракта.

В текущем сезоне на счету немца 1 гол и 2 ассиста в 12 матчах Ла Лиги.

Ранее Кроос метко ответил на упреки журналистки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тони Кроос Реал Мадрид

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